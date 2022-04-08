***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 12:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
247443,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,99
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,16
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,11
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,61
d) Diğer Giderler (%)
% 3,11
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017921
BIST
14:322.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 31,71
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:3214,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0193
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:3216,0386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0099
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:32916,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,94
|Açılış
|: 916,89
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:32
|MZHLD
|34,12
|3.431.552
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.914.319
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.416.435
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.866
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.025.967
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,69
|12.690.360
|% -6,20
|
|PSDTC
|29,24
|14.394.097
|% -4,19
|
|PSDTC
|29,24
|14.394.097
|% -4,19
|
|GARAN
|13,14
|3.851.120.891
|% 4,20
|
|THYAO
|35,44
|1.803.120.664
|% -0,51
|
|ASELS
|26,56
|1.228.769.821
|% 1,76
|
|AKBNK
|8,29
|1.227.835.054
|% 3,11
|
|KARSN
|6,00
|1.169.854.336
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,63
|1.078.440.099
|% 2,73
|
|GARAN
|13,14
|3.851.120.891
|% 4,20
|
|ODAS
|2,19
|608.975.509
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,52
|1.007.709.907
|% 2,96
|
|KARSN
|6,00
|1.169.854.336
|% 5,08
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7521
|14,7563
|% 0,13
|
|Euro
|16,0292
|16,0386
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,1659
|19,2620
|% -0,19
|
|Frank
|15,7139
|15,8086
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9223
|3,9420
|% 0,17
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|1,55
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,71
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-4,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-0,93
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,45
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,23
|