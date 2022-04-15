***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
15.04.2022 14:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,17
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,34
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,34
Varsa İade Tutarı (TL)
23906,07
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
23906,07
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
17420,29
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,5
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 50,88
- Kurucu (%)
% 71
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 29
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,07
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,47
d) Diğer Giderler (%)
% 44,58
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021090
BIST
15:102.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,84
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:1014,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:1015,8184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0330
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:10928,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,60
|Açılış
|: 928,70
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler15:10
|IHAAS
|16,94
|18.289.225
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.198.821
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.171.817
|% 9,95
|
|JANTS
|82,90
|265.234.048
|% 8,44
|
|ERSU
|4,92
|51.346.018
|% -7,17
|
|HEKTS
|21,66
|513.012.788
|% -5,99
|
|OYLUM
|2,31
|5.978.302
|% -5,33
|
|KRSTL
|7,11
|28.202.853
|% -3,66
|
|SELGD
|4,25
|1.795.864
|% -3,63
|
|THYAO
|37,38
|1.305.578.768
|% 0,05
|
|EKGYO
|2,93
|1.248.409.908
|% -1,68
|
|GARAN
|13,69
|1.219.535.858
|% -0,07
|
|SAHOL
|21,70
|835.465.172
|% -0,09
|
|SISE
|17,40
|713.897.988
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,93
|1.248.409.908
|% -1,68
|
|TSKB
|1,87
|481.722.085
|% 1,08
|
|ODAS
|2,33
|380.912.986
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,14
|625.730.341
|% 0,00
|
|KARSN
|5,46
|504.950.816
|% 1,49
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6009
|14,6085
|% 0,03
|
|Euro
|15,7983
|15,8184
|% -0,21
|
|Sterlin
|19,0729
|19,1686
|% 0,12
|
|Frank
|15,4717
|15,5649
|% 0,22
|
|Riyal
|3,8911
|3,9106
|% 0,18
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|929
|929
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|7,77
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|3,75
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
15:10
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15:25YUNSA
Yüzde 6.32 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 766 adet işlem
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15:24IHGZT
Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 571, 719 adet işlem
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15:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, FROTO, KCHOL
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15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 78 artarak (% 0.08 ) 2, 233
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15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, OYYAT, IHAAS, SUMAS