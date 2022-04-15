***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
15.04.2022 14:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,17
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,36
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,36
Varsa İade Tutarı (TL)
23671,95
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
23671,95
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
15322,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,79
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 47,65
- Kurucu (%)
% 71
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 29
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,05
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,2
d) Diğer Giderler (%)
% 48,1
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021091
BIST
15:112.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,38
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:1114,6166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0129
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:1115,8255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0259
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:11928,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,80
|Açılış
|: 928,90
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler15:09
|IHAAS
|16,94
|18.289.225
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.195.954
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.171.817
|% 9,95
|
|MZHLD
|39,62
|14.884.000
|% 8,55
|
|ERSU
|4,92
|51.204.714
|% -7,17
|
|HEKTS
|21,82
|482.200.047
|% -5,30
|
|OYLUM
|2,32
|5.968.594
|% -4,92
|
|SELGD
|4,25
|1.790.339
|% -3,63
|
|ALBRK
|1,91
|29.435.433
|% -3,54
|
|THYAO
|37,40
|1.300.744.801
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,94
|1.234.537.983
|% -1,34
|
|GARAN
|13,70
|1.214.823.393
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,72
|827.887.518
|% 0,00
|
|SISE
|17,42
|712.065.022
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,94
|1.234.537.983
|% -1,34
|
|TSKB
|1,87
|481.155.901
|% 1,08
|
|ODAS
|2,33
|380.628.218
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,14
|618.557.483
|% 0,00
|
|KARSN
|5,46
|503.623.622
|% 1,49
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6039
|14,6084
|% 0,03
|
|Euro
|15,8017
|15,8237
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,0755
|19,1712
|% 0,13
|
|Frank
|15,4742
|15,5674
|% 0,23
|
|Riyal
|3,8920
|3,9115
|% 0,20
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|929
|929
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|7,77
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|3,75
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
15:09
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