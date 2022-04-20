***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
20.04.2022 08:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/01/2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,18
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,22
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,22
Varsa İade Tutarı (TL)
7558,77
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
7558,74
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
24874,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 54,93
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,75
- Kurucu (%)
% 71
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 29
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,4
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,12
d) Diğer Giderler (%)
% 18,72
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022199
BIST
11:282.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,77
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:2814,6694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0193
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:2815,8999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0839
|Açılış
|: 15,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9020
En Düşük
15,8030
11:28915,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,28
|Açılış
|: 915,23
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:26
|DAGHL
|20,98
|5.511.253
|% 8,76
|
|OYYAT
|65,10
|25.078.464
|% 7,07
|
|SMRTG
|18,08
|207.577.202
|% 5,24
|
|SNKRN
|26,50
|104.702
|% 4,91
|
|MANAS
|26,12
|31.049.316
|% 4,90
|
|ASUZU
|84,15
|15.620.836
|% -9,71
|
|ISGYO
|10,40
|44.487.439
|% -6,05
|
|PEGYO
|1,38
|21.705.233
|% -5,48
|
|DOBUR
|46,30
|2.515.088
|% -5,16
|
|KAPLM
|53,00
|3.689.491
|% -5,10
|
|THYAO
|38,92
|2.284.719.686
|% 0,41
|
|PETKM
|10,46
|772.726.656
|% 1,75
|
|GARAN
|14,16
|752.226.151
|% -0,14
|
|KRDMD
|16,32
|671.188.224
|% -0,49
|
|EREGL
|35,70
|671.175.589
|% -0,50
|
|ODAS
|2,59
|409.121.431
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,87
|297.886.656
|% -1,03
|
|ZOREN
|2,23
|220.734.152
|% 2,29
|
|YKBNK
|5,24
|507.531.837
|% 0,38
|
|PETKM
|10,46
|772.726.656
|% 1,75
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6665
|14,6706
|% 0,14
|
|Euro
|15,8868
|15,8970
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,0207
|19,1160
|% 0,19
|
|Frank
|15,3881
|15,4808
|% 0,43
|
|Riyal
|3,8997
|3,9192
|% 0,12
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-6,59
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,35
|
Seans Raporu
11:26
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11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, KOZAL
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11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, ISCTR, HEKTS
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11:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 43 kaybederek (% -0.15 ) 2, 267
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11:41
OYYAT, DAGHL, SMRTG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:41
MEPET, PEGYO, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında