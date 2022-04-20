***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
20.04.2022 08:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/04/2022
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,18
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,34
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,34
Varsa İade Tutarı (TL)
23906,07
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
23906,07
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
17420,29
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,5
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 50,88
- Kurucu (%)
% 71
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 29
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,07
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,47
d) Diğer Giderler (%)
% 44,58
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022200
BIST
11:192.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -8,18
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:1914,6671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0170
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:1915,8875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0715
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8875
En Düşük
15,8030
11:19915,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,66
|Açılış
|: 915,86
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:17
|DAGHL
|20,92
|5.256.725
|% 8,45
|
|MANAS
|26,26
|23.375.666
|% 5,46
|
|SMRTG
|18,04
|201.224.309
|% 5,01
|
|SMART
|5,69
|7.043.843
|% 4,98
|
|SNKRN
|26,50
|104.702
|% 4,91
|
|PEGYO
|1,35
|16.807.021
|% -7,53
|
|ISGYO
|10,39
|43.795.572
|% -6,14
|
|ASUZU
|88,65
|12.937.134
|% -4,88
|
|DOBUR
|46,50
|2.268.068
|% -4,75
|
|KAPLM
|53,20
|3.451.742
|% -4,74
|
|THYAO
|38,74
|2.050.261.015
|% -0,05
|
|PETKM
|10,42
|711.875.399
|% 1,36
|
|GARAN
|14,10
|673.254.944
|% -0,56
|
|KRDMD
|16,27
|649.331.284
|% -0,79
|
|EREGL
|35,64
|624.889.713
|% -0,67
|
|ODAS
|2,51
|305.823.926
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,87
|266.799.658
|% -1,03
|
|ZOREN
|2,22
|200.078.087
|% 1,83
|
|YKBNK
|5,18
|457.735.187
|% -0,77
|
|PETKM
|10,42
|711.875.399
|% 1,36
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6661
|14,6711
|% 0,14
|
|Euro
|15,8727
|15,8797
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,0246
|19,1200
|% 0,21
|
|Frank
|15,3869
|15,4796
|% 0,43
|
|Riyal
|3,8999
|3,9195
|% 0,13
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-8,21
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,50
|
Seans Raporu
11:17
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11:32DESA
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 240 adet işlem
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11:31XU100
Endeks 2, 504 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 13, 941.00 milyon TL de
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