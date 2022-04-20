***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
20.04.2022 11:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/04/2022
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,18
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,36
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,36
Varsa İade Tutarı (TL)
23671,95
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
23671,95
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
15322,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,79
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 47,65
- Kurucu (%)
% 71
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 29
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,05
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,2
d) Diğer Giderler (%)
% 48,1
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022257
BIST
14:092.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,37
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
14:0914,6720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0219
|Açılış
|: 14,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
14:0915,9160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1000
|Açılış
|: 15,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
14:09921,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,93
|Açılış
|: 921,45
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,11
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler14:09
|DAGHL
|21,20
|9.476.619
|% 9,90
|
|OYYAT
|65,40
|39.896.801
|% 7,57
|
|AYEN
|16,98
|19.879.157
|% 6,99
|
|NATEN
|67,35
|131.643.947
|% 6,82
|
|MANAS
|26,54
|58.694.681
|% 6,59
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,28
|26.059.957
|% -4,88
|
|PEGYO
|1,39
|35.142.340
|% -4,79
|
|THYAO
|38,76
|2.853.848.148
|% 0,00
|
|GARAN
|14,17
|1.194.096.597
|% -0,07
|
|PETKM
|10,46
|1.045.705.963
|% 1,75
|
|TUPRS
|253,30
|1.032.290.934
|% -0,98
|
|KRDMD
|16,32
|955.752.872
|% -0,49
|
|ODAS
|2,56
|794.639.404
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,24
|907.641.273
|% 0,38
|
|TSKB
|2,03
|331.377.959
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,89
|415.197.692
|% -0,34
|
|ZOREN
|2,25
|300.275.745
|% 3,21
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6684
|14,6720
|% 0,15
|
|Euro
|15,9106
|15,9160
|% 0,63
|
|Sterlin
|19,0950
|19,1908
|% 0,58
|
|Frank
|15,4188
|15,5117
|% 0,64
|
|Riyal
|3,8994
|3,9189
|% 0,12
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|4,24
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.105
|6.197
|-45,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|-38,16
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|-18,46
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|-9,22
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,86
|
Seans Raporu
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