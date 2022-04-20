***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
20.04.2022 11:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/01/2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,18
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,23
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,23
Varsa İade Tutarı (TL)
7941,52
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
7941,52
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
18664,37
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 51,98
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,12
- Kurucu (%)
% 71
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 29
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,51
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,98
d) Diğer Giderler (%)
% 23,29
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022258
BIST
14:082.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,00
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
14:0814,6706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0205
|Açılış
|: 14,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
14:0815,9152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0992
|Açılış
|: 15,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
14:08921,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,98
|Açılış
|: 921,49
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,11
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler14:08
|DAGHL
|21,20
|9.476.682
|% 9,90
|
|OYYAT
|65,45
|40.700.289
|% 7,65
|
|NATEN
|67,70
|133.568.675
|% 7,38
|
|AYEN
|16,99
|19.890.826
|% 7,06
|
|ETYAT
|3,36
|4.294.107
|% 7,01
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,28
|26.095.765
|% -4,88
|
|PEGYO
|1,39
|35.169.310
|% -4,79
|
|THYAO
|38,78
|2.858.666.828
|% 0,05
|
|GARAN
|14,16
|1.200.756.558
|% -0,14
|
|PETKM
|10,46
|1.046.113.901
|% 1,75
|
|TUPRS
|253,50
|1.042.908.506
|% -0,90
|
|KRDMD
|16,32
|957.674.190
|% -0,49
|
|ODAS
|2,56
|795.656.919
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,23
|914.155.696
|% 0,19
|
|TSKB
|2,03
|331.467.015
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,88
|415.275.093
|% -0,69
|
|ZOREN
|2,26
|300.662.005
|% 3,67
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6680
|14,6706
|% 0,14
|
|Euro
|15,9101
|15,9152
|% 0,63
|
|Sterlin
|19,0944
|19,1901
|% 0,57
|
|Frank
|15,4213
|15,5142
|% 0,65
|
|Riyal
|3,8994
|3,9189
|% 0,12
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|3,35
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.201
|-41,00
|
|Tam
|6.083
|6.235
|-33,33
|
|Yarım
|2.940
|3.016
|-16,12
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|-8,06
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,94
|
Seans Raporu
14:08
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