***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
20.04.2022 12:00
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/01/2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,18
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,22
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,22
Varsa İade Tutarı (TL)
7558,77
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
7558,74
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
24874,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 54,93
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,75
- Kurucu (%)
% 71
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 29
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,4
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,12
d) Diğer Giderler (%)
% 18,72
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022260
BIST
16:172.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,79
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:1714,6757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0256
|Açılış
|: 14,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6761
En Düşük
14,6396
16:1715,9134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0974
|Açılış
|: 15,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:17918,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,26
|Açılış
|: 918,77
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:17
|DAGHL
|21,20
|10.450.622
|% 9,90
|
|ALCAR
|329,60
|99.932.319
|% 8,74
|
|DAGI
|3,50
|44.768.444
|% 8,70
|
|AYEN
|17,16
|22.985.302
|% 8,13
|
|NTHOL
|11,86
|104.076.522
|% 7,14
|
|EDATA
|16,42
|44.965.510
|% -8,78
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,28
|30.023.052
|% -4,88
|
|THYAO
|38,82
|3.373.587.212
|% 0,15
|
|SISE
|18,32
|2.234.288.688
|% 1,95
|
|GARAN
|14,23
|2.068.945.038
|% 0,35
|
|YKBNK
|5,29
|1.511.724.257
|% 1,34
|
|TUPRS
|255,70
|1.315.737.500
|% -0,04
|
|ODAS
|2,57
|859.325.882
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,29
|1.511.724.257
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,92
|706.927.822
|% 0,69
|
|TSKB
|2,02
|399.890.194
|% 1,00
|
|ZOREN
|2,24
|353.992.297
|% 2,75
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6720
|14,6757
|% 0,17
|
|Euro
|15,9063
|15,9134
|% 0,62
|
|Sterlin
|19,0896
|19,1853
|% 0,55
|
|Frank
|15,4017
|15,4945
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9009
|3,9205
|% 0,16
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,16
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.190
|-52,00
|
|Tam
|6.071
|6.223
|-45,88
|
|Yarım
|2.934
|3.010
|-22,19
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-11,09
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,91
|
Seans Raporu
16:17
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16:32ALGYO
Yüzde 4.07 oranında artışla 41.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 539, 882 adet işlem
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16:31DAGI
Yüzde 8.70 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 219, 896 adet işlem
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16:28TSGYO
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16:27SMART
Yüzde 4.98 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 694, 492 adet işlem