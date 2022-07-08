***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2022 16:53
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,61
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,61
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
11699250,39
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,08
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,52
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,08
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,12
d) Diğer Giderler (%)
% 1,28
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044789
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0653
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0762
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6498
En Düşük
17,4369
12:35970,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,34
|Açılış
|: 970,72
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
975,64
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|DERHL
|9,00
|11.012.848
|% -3,64
|
|BERA
|14,68
|64.787.687
|% -3,04
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|SMRTG
|28,90
|360.154.076
|% 5,32
|
|KOZAL
|165,30
|258.826.049
|% 0,67
|
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|SMRTG
|28,90
|360.154.076
|% 5,32
|
|HUNER
|2,85
|33.964.882
|% 3,64
|
|HLGYO
|2,15
|24.414.468
|% -0,92
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2967
|17,3333
|% 0,38
|
|Euro
|17,6185
|17,6392
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,7717
|20,8758
|% 0,42
|
|Frank
|17,6557
|17,7621
|% 0,09
|
|Riyal
|4,5973
|4,6203
|% 0,32
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|4,57
|
|Altın Gr.
|972
|972
|6,35
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.518
|6.658
|72,00
|
|Yarım
|3.190
|3.256
|36,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.625
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,59
|
Seans Raporu
12:35
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17:53
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17:38
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