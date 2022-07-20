***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
20.07.2022 11:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/07/2022
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,04
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,99
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,99
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
720778,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 64,77
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,79
- Kurucu (%)
% 71
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 29
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,1
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,82
d) Diğer Giderler (%)
% 3,28
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046740
BIST
12:302.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,80
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:3017,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0298
|Açılış
|: 17,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:3018,0478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0793
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:30967,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,14
|Açılış
|: 967,17
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:30
|RHEAG
|1,98
|1.640.359
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|43.614.550
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.353.591
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|22.705.765
|% 9,89
|
|VANGD
|3,67
|2.682.226
|% 9,88
|
|KRSTL
|7,66
|40.989.252
|% -7,38
|
|GLRYH
|3,63
|97.058.625
|% -5,71
|
|KONYA
|1.250,30
|50.667.302
|% -5,00
|
|MRGYO
|1,92
|23.430.743
|% -4,95
|
|KZBGY
|77,65
|9.051.301
|% -4,56
|
|THYAO
|51,05
|1.577.079.203
|% -0,10
|
|SISE
|21,36
|1.068.427.925
|% 0,85
|
|EREGL
|28,02
|556.875.687
|% 1,16
|
|HEKTS
|34,10
|539.940.895
|% 3,46
|
|SASA
|43,00
|506.553.340
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,99
|363.915.654
|% -0,99
|
|TSKB
|2,28
|163.311.787
|% 3,17
|
|ODAS
|3,57
|247.081.983
|% 3,18
|
|SKBNK
|1,23
|71.133.104
|% 4,24
|
|KARSN
|7,60
|436.532.219
|% 3,68
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5872
|17,5894
|% 0,17
|
|Euro
|18,0305
|18,0478
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,0936
|21,1994
|% 0,47
|
|Frank
|18,0857
|18,1947
|% 0,23
|
|Riyal
|4,6680
|4,6914
|% 0,17
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,72
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,13
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.623
|-7,00
|
|Tam
|6.553
|6.606
|-25,00
|
|Yarım
|3.193
|3.229
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,17
|