***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
20.07.2022 19:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/04/2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
20397,19
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 59,48
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,22
- Kurucu (%)
% 71
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 29
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,44
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,3
d) Diğer Giderler (%)
% 3,04
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Gider Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047066
BIST
18:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.527
En Düşük
2.499
18:0517,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0297
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6156
En Düşük
17,4800
18:0517,9154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0531
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,8646
18:05961,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,37
|Açılış
|: 961,78
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|58,30
|11.397.862
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.201.865
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.209.356
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|47.146.034
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.292.732
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,59
|164.564.899
|% -8,22
|
|KONYA
|1.216,20
|88.256.520
|% -7,59
|
|CANTE
|53,30
|35.550.342
|% -4,22
|
|DERHL
|8,40
|24.429.319
|% -4,11
|
|NIBAS
|8,91
|48.737.568
|% -4,09
|
|THYAO
|51,35
|4.575.243.482
|% 0,49
|
|SISE
|21,18
|1.953.067.573
|% 0,00
|
|EREGL
|28,24
|1.214.413.918
|% 1,95
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|KCHOL
|35,26
|1.021.354.313
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|188.105.519
|% 5,08
|
|TSKB
|2,25
|261.306.285
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5798
|17,6027
|% 0,25
|
|Euro
|17,8721
|17,9084
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,9677
|21,0728
|% -0,13
|
|Frank
|18,0127
|18,1213
|% -0,17
|
|Riyal
|4,6659
|4,6893
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-11,22
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.533
|6.612
|-19,00
|
|Yarım
|3.183
|3.231
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.616
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
-
17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
-
17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de