***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 15:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,75
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,91
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,91
Varsa İade Tutarı (TL)
447665,79
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
162403,75
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
285262,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5941791,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 74,35
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,04
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,21
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,51
d) Diğer Giderler (%)
% 1,23
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022-3. Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069925
BIST
15:363.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 26,62
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:3618,5883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0277
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:3618,0509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0508
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:361.002,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -11,89
|Açılış
|: 1.002,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:34
|CRFSA
|44,32
|85.180.142
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|ULUUN
|31,60
|341.972.187
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|145.852.170
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.694.181
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.285
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.506.265
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,68
|132.153.202
|% -6,40
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,85
|4.506.275.274
|% 1,96
|
|EKGYO
|4,35
|1.948.527.376
|% 1,16
|
|SASA
|86,05
|1.864.628.261
|% -1,15
|
|SISE
|30,22
|1.750.045.030
|% 1,55
|
|ASELS
|32,26
|1.643.197.760
|% 2,48
|
|EKGYO
|4,35
|1.948.527.376
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|235.483.235
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,13
|927.622.776
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,33
|599.172.494
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,29
|806.150.836
|% -0,72
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5731
|18,5829
|% -0,18
|
|Euro
|18,0380
|18,0544
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,4982
|20,6010
|% -0,39
|
|Frank
|18,5426
|18,6543
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9266
|4,9513
|% -0,23
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,09
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-12,84
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.736
|6.789
|-142,00
|
|Yarım
|3.282
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,46
|97,46
|-0,46
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:49XU100
Endeks 3, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 40, 368.00 milyon TL de
-
15:49IZFAS
Yüzde 4.40 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 605, 572 adet işlem
-
15:48KONYA
Yüzde 7.18 oranında artışla 1, 597.50 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 044 adet işlem
-
15:47SAYAS
Yüzde 7.41 oranında artışla 19.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 340, 532 adet işlem
-
15:45POLTK
Yüzde 4.22 oranında artışla 706.10 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 383 adet işlem