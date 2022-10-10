***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 15:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,75
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1676700,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 55,64
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,87
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,38
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,17
d) Diğer Giderler (%)
% 3,59
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022-3. Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069928
BIST
15:363.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 26,62
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:3618,5820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0340
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:3618,0573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0444
|Açılış
|: 11,8892
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0658
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:361.002,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -12,42
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:36
|CRFSA
|44,32
|85.184.131
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|ULUUN
|31,60
|342.112.902
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|146.286.541
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.854.756
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.285
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.551.781
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,68
|132.198.061
|% -6,40
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,85
|4.517.611.227
|% 1,96
|
|EKGYO
|4,35
|1.949.587.703
|% 1,16
|
|SASA
|85,95
|1.868.539.094
|% -1,26
|
|SISE
|30,22
|1.756.018.469
|% 1,55
|
|ASELS
|32,34
|1.748.523.412
|% 2,73
|
|EKGYO
|4,35
|1.949.587.703
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,70
|235.914.934
|% -3,95
|
|YKBNK
|8,13
|930.689.045
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,34
|600.178.617
|% 0,19
|
|AKFGY
|3,70
|367.977.584
|% 6,02
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5736
|18,5820
|% -0,18
|
|Euro
|18,0407
|18,0573
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,4831
|20,5858
|% -0,46
|
|Frank
|18,5406
|18,6523
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9261
|4,9508
|% -0,24
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,18
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,42
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.739
|6.791
|-140,00
|
|Yarım
|3.284
|3.320
|-68,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-34,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,95
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,51
|97,51
|-0,41
|
Seans Raporu
15:36
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15:51KCAER
Yüzde 6.99 oranında artışla 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 720, 565 adet işlem
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15:50KTSKR
Yüzde 7.85 oranında artışla 41.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 166, 576 adet işlem
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15:49XU100
Endeks 3, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 40, 368.00 milyon TL de
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15:49IZFAS
Yüzde 4.40 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 605, 572 adet işlem
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15:48KONYA
Yüzde 7.18 oranında artışla 1, 597.50 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 044 adet işlem