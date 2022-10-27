***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
27.10.2022 15:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/10/2022
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,75
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,91
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,91
Varsa İade Tutarı (TL)
447665,79
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
162403,75
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
285262,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5941791,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 74,35
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,04
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,21
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,51
d) Diğer Giderler (%)
% 1,23
Açıklamalar
2022 yılı 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074624
BIST
15:103.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -32,26
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
15:1018,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
15:1018,6650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1054
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6327
15:10994,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,37
|Açılış
|: 994,05
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler15:08
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|26.947.591
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.948.493
|% 9,99
|
|VERUS
|81,70
|61.914.229
|% 9,96
|
|AGYO
|6,78
|6.963.433
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,64
|28.417.232
|% -6,32
|
|OZRDN
|14,80
|48.550.126
|% -6,03
|
|THYAO
|99,40
|6.650.458.360
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,36
|2.473.177.750
|% -2,66
|
|PETKM
|13,70
|1.931.164.061
|% 2,47
|
|SISE
|33,54
|1.911.417.005
|% -1,35
|
|EREGL
|30,22
|1.733.042.177
|% -1,88
|
|TSKB
|3,10
|859.453.779
|% 0,32
|
|EKGYO
|4,49
|1.202.163.131
|% -1,75
|
|SKBNK
|2,10
|343.490.783
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,36
|2.473.177.750
|% -2,66
|
|PETKM
|13,70
|1.931.164.061
|% 2,47
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6070
|18,6162
|% 0,04
|
|Euro
|18,6427
|18,6527
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,4759
|21,5836
|% -0,41
|
|Frank
|18,7065
|18,8192
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9392
|4,9639
|% 0,14
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-8,05
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.746
|-36,00
|
|Tam
|6.681
|6.738
|-30,00
|
|Yarım
|3.256
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|0,57
|
Seans Raporu
15:08
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-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 05 kaybederek (% -1.11 ) 4, 294
-
15:23XU100
Endeks 3, 944 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 45, 434.00 milyon TL de
-
15:22SANEL
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 11.04 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 711 adet işlem
-
15:20OZRDN
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 232, 413 adet işlem
-
15:19DOGUB
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 846, 556 adet işlem