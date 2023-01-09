***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2023 00:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,84
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,84
Varsa İade Tutarı (TL)
554018,74
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
106352,95
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
447665,79
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
7882774,54
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 71,67
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,59
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,59
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,53
d) Diğer Giderler (%)
% 1,29
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096278
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0821
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9200
|
18,7886
En Düşük
18,7418
18:0520,0111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0977
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9200
|
20,0111
En Düşük
19,9299
18:051.126,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.126,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.122,87
|
1.127,04
En Düşük
1.124,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.624
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.819.109
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.886.348
|% -7,30
|
|ULUSE
|189,00
|56.807.708
|% -6,67
|
|FMIZP
|208,60
|186.686.947
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.707.688.331
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7674
|18,7886
|% 0,44
|
|Euro
|19,9764
|20,0111
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,6304
|22,7439
|% 0,32
|
|Frank
|20,1569
|20,2783
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9804
|5,0054
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-1,42
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.126
|3,51
|
|Cumhuriyet
|7.588
|7.703
|50,00
|
|Tam
|7.623
|7.688
|100,00
|
|Yarım
|3.691
|3.758
|49,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.879
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,87
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,39
|0,04
|
|B. Petrol
|78,60
|78,60
|-0,09
|
Seans Raporu
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