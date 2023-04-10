***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.04.2023 13:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/04/2023
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
13174747,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 68,09
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,73
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,02
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,21
d) Diğer Giderler (%)
% 3,03
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Gider Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134958
BIST
15:165.038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 113,76
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:1619,2734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0366
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:1620,9671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0258
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:161.237,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.237,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:16
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|18.793.908
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|152.966.638
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|618.866.552
|% 9,95
|
|DERHL
|5,37
|27.101.662
|% -6,28
|
|KRGYO
|17,50
|13.746.325
|% -5,91
|
|AVHOL
|19,66
|98.275.985
|% -5,84
|
|COSMO
|83,75
|5.917.830
|% -4,88
|
|ULUSE
|142,60
|72.121.491
|% -4,81
|
|THYAO
|130,80
|3.453.865.931
|% 2,67
|
|KOZAL
|22,18
|2.138.540.575
|% 2,69
|
|EKGYO
|7,15
|1.903.568.818
|% 6,88
|
|EREGL
|35,54
|1.666.615.617
|% 1,95
|
|ASTOR
|58,00
|1.436.074.803
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,15
|1.903.568.818
|% 6,88
|
|KOZAL
|22,18
|2.138.540.575
|% 2,69
|
|IHLGM
|1,01
|77.849.738
|% 4,12
|
|ZOREN
|4,82
|339.382.744
|% 8,56
|
|YKBNK
|9,94
|579.835.015
|% 2,58
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2692
|19,2734
|% 0,19
|
|Euro
|20,9183
|20,9671
|% -0,12
|
|Sterlin
|23,7964
|23,9157
|% -0,07
|
|Frank
|21,1307
|21,2580
|% -0,17
|
|Riyal
|5,1213
|5,1470
|% 0,17
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-7,93
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.240
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|8.481
|8.609
|-16,00
|
|Tam
|8.531
|8.590
|27,00
|
|Yarım
|4.166
|4.204
|14,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.102
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,49
|15,51
|0,04
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|0,18
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31SMRTG
Yüzde 5.76 oranında artışla 79.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 113, 680 adet işlem
-
15:30DERIM
Yüzde 8.14 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 193, 208 adet işlem
-
15:29KSTUR
Yüzde 7.30 oranında artışla 338.00 lira fiyatla işlem gören hissede 760 adet işlem
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 111, 04 artarak (% 2.51 ) 4, 530
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AZTEK, AKENR, GRNYO, PKART, BALAT, BURCE, MARKA, RODRG, GESAN