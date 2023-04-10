***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.04.2023 14:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,63
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,65
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,65
Varsa İade Tutarı (TL)
3534,91
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
3534,91
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1480323,06
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,49
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,85
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,82
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,35
d) Diğer Giderler (%)
% 1,98
Açıklamalar
FON TOPLAM GIDER
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135037
BIST
15:165.038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 113,76
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:1619,2739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0371
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:1620,9704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0225
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:161.237,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.237,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:14
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|18.767.589
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|82.278.645
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|618.805.975
|% 9,95
|
|DERHL
|5,37
|26.898.482
|% -6,28
|
|AVHOL
|19,62
|98.060.341
|% -6,03
|
|KRGYO
|17,50
|13.701.998
|% -5,91
|
|COSMO
|83,75
|5.917.746
|% -4,88
|
|ULUSE
|142,70
|72.104.948
|% -4,74
|
|THYAO
|130,80
|3.450.608.242
|% 2,67
|
|KOZAL
|22,20
|2.136.177.861
|% 2,78
|
|EKGYO
|7,14
|1.902.997.586
|% 6,73
|
|EREGL
|35,54
|1.664.523.853
|% 1,95
|
|ASTOR
|57,95
|1.433.940.196
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,14
|1.902.997.586
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,20
|2.136.177.861
|% 2,78
|
|IHLGM
|1,01
|77.839.480
|% 4,12
|
|ZOREN
|4,82
|338.869.567
|% 8,56
|
|YKBNK
|9,94
|576.413.416
|% 2,58
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2692
|19,2734
|% 0,19
|
|Euro
|20,9183
|20,9671
|% -0,12
|
|Sterlin
|23,7983
|23,9176
|% -0,06
|
|Frank
|21,1260
|21,2532
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1182
|5,1439
|% 0,11
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-8,14
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.239
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|8.482
|8.611
|-14,00
|
|Tam
|8.525
|8.584
|21,00
|
|Yarım
|4.164
|4.200
|10,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,02
|
|B. Petrol
|85,26
|85,26
|0,14
|
Seans Raporu
15:14
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15:29KSTUR
Yüzde 7.30 oranında artışla 338.00 lira fiyatla işlem gören hissede 760 adet işlem
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15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 111, 04 artarak (% 2.51 ) 4, 530
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AZTEK, AKENR, GRNYO, PKART, BALAT, BURCE, MARKA, RODRG, GESAN
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15:28
PKART, BALAT, AZTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:28
CEOEM, ULAS, DAGHL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında