***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.04.2023 14:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,02
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,02
Varsa İade Tutarı (TL)
4599,04
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
4599,04
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
11913,9
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,79
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 49,58
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,62
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,08
d) Diğer Giderler (%)
% 45,73
Açıklamalar
FON TOPLAM GIDER
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135049
BIST
15:165.038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 113,76
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:1619,2732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0364
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:1620,9526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0403
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:161.237,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.237,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:16
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.405.813
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|104.408.842
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|618.936.530
|% 9,95
|
|DERHL
|5,36
|27.313.060
|% -6,46
|
|AVHOL
|19,62
|99.525.487
|% -6,03
|
|KRGYO
|17,50
|13.757.520
|% -5,91
|
|COSMO
|83,00
|5.929.892
|% -5,74
|
|ULUSE
|142,80
|72.822.810
|% -4,67
|
|THYAO
|130,50
|3.479.237.392
|% 2,43
|
|KOZAL
|22,18
|2.146.100.372
|% 2,69
|
|EKGYO
|7,14
|1.912.244.034
|% 6,73
|
|EREGL
|35,50
|1.695.553.387
|% 1,84
|
|ASTOR
|58,00
|1.441.003.417
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,14
|1.912.244.034
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,18
|2.146.100.372
|% 2,69
|
|IHLGM
|1,01
|77.876.439
|% 4,12
|
|ZOREN
|4,83
|342.625.643
|% 8,78
|
|YKBNK
|9,90
|591.924.165
|% 2,17
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2686
|19,2732
|% 0,19
|
|Euro
|20,9311
|20,9526
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,7872
|23,9065
|% -0,11
|
|Frank
|21,1209
|21,2482
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1212
|5,1469
|% 0,17
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|-9,95
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|8.481
|8.609
|-16,00
|
|Tam
|8.531
|8.591
|28,00
|
|Yarım
|4.166
|4.204
|14,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.102
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,52
|0,06
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|0,18
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31SMRTG
Yüzde 5.76 oranında artışla 79.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 113, 680 adet işlem
-
15:30DERIM
Yüzde 8.14 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 193, 208 adet işlem
-
15:29KSTUR
Yüzde 7.30 oranında artışla 338.00 lira fiyatla işlem gören hissede 760 adet işlem
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 111, 04 artarak (% 2.51 ) 4, 530
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AZTEK, AKENR, GRNYO, PKART, BALAT, BURCE, MARKA, RODRG, GESAN