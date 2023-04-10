***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.04.2023 14:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,58
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,58
Varsa İade Tutarı (TL)
139709,32
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
139709,32
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1420883,48
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 53,8
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,52
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,1
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,51
d) Diğer Giderler (%)
% 3,87
Açıklamalar
FON TOPLAM GIDER
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135052
BIST
15:175.039
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 114,72
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:1719,2775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0407
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:1720,9578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0351
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:171.237,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.237,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:17
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|18.793.908
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|152.966.638
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|618.866.552
|% 9,95
|
|DERHL
|5,37
|27.101.662
|% -6,28
|
|KRGYO
|17,50
|13.746.325
|% -5,91
|
|AVHOL
|19,66
|98.275.985
|% -5,84
|
|COSMO
|83,75
|5.917.830
|% -4,88
|
|ULUSE
|142,60
|72.121.491
|% -4,81
|
|THYAO
|130,80
|3.453.865.931
|% 2,67
|
|KOZAL
|22,18
|2.138.540.575
|% 2,69
|
|EKGYO
|7,15
|1.903.568.818
|% 6,88
|
|EREGL
|35,54
|1.666.615.617
|% 1,95
|
|ASTOR
|58,00
|1.436.074.803
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,15
|1.903.568.818
|% 6,88
|
|KOZAL
|22,18
|2.138.540.575
|% 2,69
|
|IHLGM
|1,01
|77.849.738
|% 4,12
|
|ZOREN
|4,82
|339.382.744
|% 8,56
|
|YKBNK
|9,94
|579.835.015
|% 2,58
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2676
|19,2775
|% 0,21
|
|Euro
|20,9308
|20,9578
|% -0,17
|
|Sterlin
|23,7894
|23,9087
|% -0,10
|
|Frank
|21,1271
|21,2543
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1204
|5,1460
|% 0,15
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.998
|-10,28
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|8.481
|8.609
|-16,00
|
|Tam
|8.532
|8.592
|29,00
|
|Yarım
|4.167
|4.204
|14,00
|
|Çeyrek
|2.084
|2.102
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,50
|15,52
|0,05
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,22
|