***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
29.12.2023 16:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı BIST Banka Dışı Likit 10 Getiri Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişikliklere bildirim EK'inde yer verilmiş olup, belirtilen değişiklikler 2 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230643
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1385
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0752
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.962,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.962,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|112.877.192
|% 10,00
|
|BORLS
|33,22
|96.583.107
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.744.206
|% 10,00
|
|DIRIT
|11,44
|1.625.910
|% 10,00
|
|KCAER
|30,16
|128.253.081
|% 9,99
|
|EYGYO
|8,30
|23.732.360
|% -59,71
|
|SAMAT
|40,50
|18.554.417
|% -10,00
|
|MTRYO
|6,36
|3.591.677
|% -9,40
|
|TKNSA
|29,06
|116.239.265
|% -4,47
|
|EBEBK
|71,30
|90.403.379
|% -3,58
|
|GUBRF
|153,80
|10.584.770.676
|% 9,94
|
|THYAO
|228,30
|3.818.276.992
|% -0,31
|
|AKBNK
|36,46
|3.037.095.180
|% 1,17
|
|SKBNK
|4,34
|3.029.211.419
|% 4,83
|
|ISCTR
|23,26
|2.770.387.148
|% 2,92
|
|SKBNK
|4,34
|3.029.211.419
|% 4,83
|
|EKGYO
|6,88
|955.702.261
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.426.397.497
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,26
|2.770.387.148
|% 2,92
|
|ISGYO
|15,51
|1.540.626.903
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5582
|29,5642
|% 0,48
|
|Euro
|32,7523
|32,7805
|% 0,33
|
|Sterlin
|37,5289
|37,7171
|% 0,45
|
|Frank
|35,1662
|35,3780
|% 1,25
|
|Riyal
|7,8613
|7,9007
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,84
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,75
|1.008,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.110,45
|1.116,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,70
|77,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,64
|2.064,00
|% 0,66
|