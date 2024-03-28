***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )TürkçeFonun Takip Ettiği Endekse İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAk Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı BIST Banka Dışı Likit 10 Getiri Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişikliklere bildirim EK'inde yer verilmiş olup, belirtilen değişiklikler 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263650BIST