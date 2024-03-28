***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
28.03.2024 14:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı BIST Banka Dışı Likit 10 Getiri Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişikliklere bildirim EK'inde yer verilmiş olup, belirtilen değişiklikler 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263650
BIST
'
17:149.060
En Düşük
|Değişim
|: 2,87%
|| 252,84
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:1432,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0672
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:1435,1229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0013
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:142.292,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 15,19
|Açılış
|: 2.293,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:14
|MEPET
|12,87
|17.710.983
|% 10,00
|
|LINK
|390,50
|70.005.220
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.553.965
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|672.623.318
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|224.228.842
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.097.563
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.074.363
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|11.078.287
|% -9,94
|
|THYAO
|292,50
|9.514.612.209
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
|
|AGROT
|37,22
|3.988.614.507
|% -4,95
|
|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
|
|TUPRS
|174,60
|3.387.207.161
|% 2,89
|
|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
|
|ZOREN
|5,60
|1.101.897.901
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
|
|PEKGY
|12,58
|1.320.409.290
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,66
|1.131.988.430
|% 2,44
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3121
|32,3180
|% 0,21
|
|Euro
|35,0963
|35,1229
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,8687
|41,0735
|% -0,51
|
|Frank
|35,8713
|36,0511
|% -0,24
|
|Riyal
|8,6217
|8,6650
|% -0,55
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,65
|24,68
|% 0,66
|
|Platin
|907,97
|909,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,87
|1.023,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,31
|86,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.207,08
|2.207,31
|% 0,66
|