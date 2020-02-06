***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.02.2020 17:56
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Unvan Değişikliğine İlişkin Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817471
BIST
17:52122.220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -101,15
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:525,9902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0098
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9902
En Düşük
5,9757
17:526,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:52301,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 1,98
|Açılış
|: 301,47
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.771.991
|% 20,00
|
|RYGYO
|9,47
|84.216.308
|% 12,74
|
|GYHOL
|29,88
|19.518.350
|% 11,91
|
|OLMIP
|4,39
|21.057.079
|% 11,14
|
|IZTAR
|3,35
|1.449.105
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|22.792.514
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|DOBUR
|6,70
|4.555.271
|% -6,69
|
|KRGYO
|3,28
|16.330.177
|% -6,02
|
|THYAO
|14,73
|2.443.231.967
|% 0,82
|
|ODAS
|2,25
|727.728.813
|% 1,35
|
|SASA
|9,28
|672.169.572
|% -1,90
|
|SISE
|5,58
|658.242.669
|% 1,27
|
|KRDMD
|2,93
|561.989.943
|% 1,03
|
|ODAS
|2,25
|727.728.813
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|277.431.478
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,93
|561.989.943
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,12
|554.989.827
|% 4,00
|
|TEKTU
|1,74
|298.477.322
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7382
|7,7770
|% -0,10
|
|Frank
|6,1228
|6,1597
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|7,20
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,27
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|54,38
|54,38
|-0,90
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