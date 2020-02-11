***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.02.2020 10:24
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818359
BIST
10:46118.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 43,22
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.861
10:466,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0168
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0306
En Düşük
6,0055
10:466,5866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5866
En Düşük
6,5549
10:46304,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 304,18
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,79
|126.480.021
|% 17,92
|
|SAYAS
|3,59
|5.527.463
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,91
|17.643.738
|% 13,17
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|GYHOL
|24,10
|496.441
|% -6,59
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|THYAO
|14,12
|346.580.795
|% 0,71
|
|TSPOR
|3,70
|197.208.119
|% 4,82
|
|YKBNK
|3,00
|173.190.478
|% -4,15
|
|ASELS
|24,30
|143.743.518
|% 0,75
|
|PETKM
|4,00
|131.006.172
|% 0,50
|
|IHLGM
|1,28
|86.500.637
|% 3,23
|
|YKBNK
|3,00
|173.190.478
|% -4,15
|
|TSPOR
|3,70
|197.208.119
|% 4,82
|
|ODAS
|2,12
|96.277.077
|% -0,47
|
|EKGYO
|1,62
|59.697.522
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7567
|7,7956
|% 0,19
|
|Frank
|6,1383
|6,1753
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6021
|1,6101
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-4,80
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|53,73
|53,73
|0,46
|