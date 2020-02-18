***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.02.2020 15:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Dönüşümüne ilişkin Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819858
BIST
16:34119.349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -1.442,99
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
16:346,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
16:346,5567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
16:34310,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 2,87
|Açılış
|: 310,23
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,33
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,49
|506.890.727
|% 16,10
|
|MNDRS
|1,88
|219.396.193
|% 13,25
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,78
|104.328
|% 9,75
|
|BOSSA
|11,55
|61.429.745
|% 8,96
|
|RAYSG
|4,25
|8.599.693
|% -9,57
|
|HUBVC
|35,94
|97.838.098
|% -9,20
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|VKING
|3,82
|5.285.007
|% -7,95
|
|GLBMD
|2,80
|5.867.612
|% -7,89
|
|GSRAY
|3,54
|1.498.082.445
|% 2,61
|
|THYAO
|14,91
|1.466.534.261
|% -2,49
|
|ASELS
|28,92
|1.153.162.560
|% -0,07
|
|GUSGR
|2,89
|618.713.768
|% 0,70
|
|ODAS
|2,28
|558.415.652
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,54
|1.498.082.445
|% 2,61
|
|ODAS
|2,28
|558.415.652
|% -3,39
|
|GUSGR
|2,89
|618.713.768
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,65
|331.420.017
|% -0,60
|
|ISGYO
|1,94
|374.510.400
|% -2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8874
|7,9270
|% 0,65
|
|Frank
|6,1522
|6,1892
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|10,20
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.046
|2.097
|17,13
|
|Yarım
|989
|1.014
|8,28
|
|Çeyrek
|496
|507
|4,14
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|56,47
|56,47
|-1,20
|
Seans Raporu
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16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1653, 51 kaybederek (% -1.15 ) 142, 700
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16:48XU100
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16:47EGPRO
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16:46AKGUV
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16:44BSOKE
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