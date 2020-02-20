***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.02.2020 17:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820521
BIST
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -3.554,05
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
18:056,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
18:056,6017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
18:05317,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,83
|Açılış
|: 317,25
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,53
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.667.911
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|10.136.091
|% 15,00
|
|HATEK
|9,27
|45.371.193
|% 8,29
|
|UZERB
|2,16
|121.034
|% 8,00
|
|YONGA
|9,33
|132.977
|% 7,61
|
|GSRAY
|3,12
|914.174.845
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|781.318.637
|% -19,92
|
|VERTU
|5,30
|41.075.742
|% -19,70
|
|FENER
|16,25
|890.934.812
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.284.696.281
|% -15,34
|
|ASELS
|28,36
|1.882.216.435
|% -4,77
|
|THYAO
|14,37
|1.735.756.970
|% -3,56
|
|BJKAS
|2,98
|1.284.696.281
|% -15,34
|
|GSRAY
|3,12
|914.174.845
|% -20,00
|
|FENER
|16,25
|890.934.812
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.284.696.281
|% -15,34
|
|CEMAS
|1,23
|417.257.850
|% -6,82
|
|EKGYO
|1,53
|416.250.644
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|914.174.845
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|475.401.814
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8225
|7,8617
|% -0,21
|
|Frank
|6,1846
|6,2218
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6210
|1,6291
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.618
|4,73
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,36
|