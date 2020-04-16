***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.04.2020 10:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838510
BIST
10:3296.652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 797,23
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
96.278
10:326,9073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
10:327,5101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0330
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
10:32382,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,06
|Açılış
|: 382,55
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,27
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,65
|7.332.669
|% 20,74
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|YGGYO
|12,65
|4.478
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,02
|36.167.438
|% -7,72
|
|DOCO
|370,00
|22.710.798
|% -6,99
|
|IHEVA
|1,95
|18.885.234
|% -6,70
|
|CLEBI
|80,80
|5.166.418
|% -6,21
|
|THYAO
|10,41
|189.182.368
|% 0,48
|
|ASELS
|26,62
|160.841.685
|% 0,68
|
|PGSUS
|53,00
|143.042.535
|% -4,42
|
|MGROS
|30,68
|142.357.051
|% 6,31
|
|GARAN
|8,26
|108.295.362
|% 0,61
|
|YKBNK
|1,95
|47.008.207
|% 0,52
|
|TSKB
|0,97
|21.009.559
|% 0,00
|
|THYAO
|10,41
|189.182.368
|% 0,48
|
|IHLAS
|0,61
|9.262.423
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,02
|13.678.406
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6012
|8,6443
|% -0,34
|
|Frank
|7,1114
|7,1542
|% -0,36
|
|Riyal
|1,8305
|1,8397
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|7,35
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.515
|11,20
|
|Tam
|2.523
|2.588
|11,50
|
|Yarım
|1.227
|1.260
|5,60
|
|Çeyrek
|616
|630
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|27,41
|27,41
|-0,28
|
Seans Raporu
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10:45XU030
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