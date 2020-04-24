***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.04.2020 16:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KESINLEŞMIŞ PORTFOY DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840135
BIST
17:4498.736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 564,92
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
17:446,9821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
17:447,5503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5534
En Düşük
7,4741
17:44386,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 386,95
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,30
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|22,00
|32.802.062
|% 10,00
|
|ARDYZ
|28,38
|182.118.890
|% 10,00
|
|VANGD
|1,54
|1.248.168
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.798.485
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|11.177.635
|% 9,99
|
|EUYO
|1,45
|17.234.582
|% -9,94
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,65
|274.780
|% -7,00
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|GARAN
|8,13
|813.619.739
|% 0,74
|
|ECILC
|4,78
|599.174.208
|% 2,58
|
|ASELS
|26,50
|553.433.095
|% -1,05
|
|SASA
|8,86
|468.736.785
|% 1,61
|
|SOKM
|11,69
|432.548.177
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|425.782.727
|% 9,93
|
|ECILC
|4,78
|599.174.208
|% 2,58
|
|TSKB
|1,02
|107.929.426
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|365.795.717
|% 0,87
|
|GARAN
|8,13
|813.619.739
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5826
|8,6256
|% 0,41
|
|Frank
|7,1347
|7,1777
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8498
|1,8590
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-7,28
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.538
|1,20
|
|Tam
|2.542
|2.604
|1,20
|
|Yarım
|1.238
|1.271
|0,50
|
|Çeyrek
|621
|636
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|21,51
|21,51
|0,18
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