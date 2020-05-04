***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.05.2020 09:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842132
BIST
10:5599.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -1.656,16
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
10:557,0111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:557,6643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0395
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6588
10:55384,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,98
|Açılış
|: 384,49
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.918.968
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|10.803.562
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|DEVA
|14,58
|1.877.058
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|894.260
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|262.920
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,92
|207.554.134
|% 8,96
|
|GSRAY
|2,67
|187.408.531
|% 3,49
|
|GARAN
|8,19
|168.295.852
|% -1,80
|
|TSPOR
|5,60
|145.615.831
|% 5,66
|
|THYAO
|10,53
|119.170.819
|% -1,50
|
|AFYON
|2,92
|207.554.134
|% 8,96
|
|GSRAY
|2,67
|187.408.531
|% 3,49
|
|TSPOR
|5,60
|145.615.831
|% 5,66
|
|ODAS
|1,76
|44.420.274
|% -1,68
|
|YKBNK
|2,06
|46.155.714
|% -1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7065
|8,7501
|% -0,27
|
|Frank
|7,2440
|7,2877
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8611
|1,8705
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|3,18
|
|Altın Gr.
|384
|385
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.518
|4,30
|
|Tam
|2.529
|2.580
|4,40
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|2,20
|
|Çeyrek
|618
|631
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|25,96
|25,96
|-0,48
|