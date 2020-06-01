***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2020 11:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847979
BIST
11:32106.690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.169,14
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
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107.113
En Düşük
106.357
11:326,8181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 6,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
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6,8197
En Düşük
6,7931
11:327,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,6050
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|Önceki Kapanış
|: 7,0520
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7,6048
En Düşük
7,5388
11:32381,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,91
|Açılış
|: 381,15
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|81.975.194
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|65.740.731
|% 9,86
|
|DAGHL
|7,47
|1.642.782
|% 9,85
|
|GSDDE
|4,26
|5.387.054
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.428.619
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|873.222
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,84
|487.008.982
|% 1,90
|
|EKGYO
|1,56
|418.542.110
|% 6,12
|
|GARAN
|7,92
|405.017.124
|% 1,28
|
|GSRAY
|3,53
|366.458.072
|% 4,13
|
|TSPOR
|5,89
|258.010.930
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,56
|418.542.110
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,53
|366.458.072
|% 4,13
|
|YKBNK
|2,34
|163.120.763
|% 0,86
|
|IHLGM
|1,27
|76.954.808
|% 3,25
|
|BJKAS
|2,60
|149.115.291
|% 5,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4218
|8,4641
|% 0,31
|
|Frank
|7,0769
|7,1196
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8094
|1,8185
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|11,07
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.503
|29,30
|
|Tam
|2.545
|2.572
|22,50
|
|Yarım
|1.242
|1.255
|14,70
|
|Çeyrek
|621
|628
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,10
|
|B. Petrol
|37,66
|37,66
|-0,18
|