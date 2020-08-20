***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 17:39
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AES Fonu Katılma Payı Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870431
BIST
17:461.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:467,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0614
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:468,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0685
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:46457,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,31
|Açılış
|: 457,83
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:44
|KLNMA
|46,20
|16.583.089
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.483.629
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.453.485
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|63.012.430
|% -9,99
|
|KLGYO
|5,87
|173.178.273
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|32.321.910
|% -9,95
|
|TUPRS
|92,05
|3.973.037.328
|% 7,10
|
|PETKM
|4,65
|3.926.935.565
|% 9,93
|
|GARAN
|7,15
|1.028.767.788
|% -1,79
|
|RTALB
|52,50
|922.912.635
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,04
|814.221.508
|% -0,97
|
|PETKM
|4,65
|3.926.935.565
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,04
|814.221.508
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,91
|644.861.339
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,06
|596.679.726
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,55
|255.079.291
|% 3,33
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3466
|7,3496
|% 0,84
|
|Euro
|8,6992
|8,7059
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,6264
|9,6747
|% 1,05
|
|Frank
|8,0441
|8,0925
|% 1,33
|
|Riyal
|1,9537
|1,9635
|% 0,76
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,25
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|-63,30
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|-30,62
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,31
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,13
|
|B. Petrol
|44,73
|44,73
|-0,64
|
Seans Raporu
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