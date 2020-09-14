***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.09.2020 14:27
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874934
BIST
15:491.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
15:497,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
15:498,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0564
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9108
En Düşük
8,8309
15:49470,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,18
|Açılış
|: 470,41
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
470,58
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler15:49
|GRNYO
|2,75
|29.103.595
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|73.406.547
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.347.693
|% 10,00
|
|KENT
|452,30
|9.282.045
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.034.791
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|116.492.810
|% -10,00
|
|FENER
|35,92
|299.097.288
|% -9,97
|
|FORMT
|3,52
|164.330.626
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,26
|89.226.582
|% -9,47
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|KRDMD
|3,17
|2.236.883.312
|% 3,26
|
|PETKM
|4,31
|787.854.006
|% 1,41
|
|SISE
|6,39
|732.151.534
|% 2,57
|
|IHLAS
|1,08
|445.512.597
|% 0,93
|
|ODAS
|2,65
|421.753.252
|% 0,38
|
|KRDMD
|3,17
|2.236.883.312
|% 3,26
|
|IHLAS
|1,08
|445.512.597
|% 0,93
|
|PETKM
|4,31
|787.854.006
|% 1,41
|
|ODAS
|2,65
|421.753.252
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,82
|246.641.386
|% 1,68
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4935
|7,4981
|% 0,34
|
|Euro
|8,9061
|8,9108
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6099
|9,6581
|% 0,80
|
|Frank
|8,2300
|8,2796
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,26
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|9,60
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|12,00
|
|Tam
|3.099
|3.176
|13,52
|
|Yarım
|1.498
|1.536
|6,54
|
|Çeyrek
|751
|768
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,08
|
|B. Petrol
|39,57
|39,57
|-0,26
|
Seans Raporu
15:49
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-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TSKB, PGSUS
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 19 artarak (% 0.41 ) 1, 016
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, IDEAS, BALAT, VANGD, UZERB, EGCYO, MERIT, AVHOL, UFUK, TKURU
-
16:00
VAKKO, RODRG, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:00
PKENT, VERTU, CRDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında