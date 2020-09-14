***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.09.2020 14:51
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliğine İlişkin Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874940
BIST
16:071.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
16:077,4973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
16:078,9122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0578
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9122
En Düşük
8,8309
16:07471,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,29
|Açılış
|: 471,52
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
471,94
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler16:07
|MERKO
|3,85
|73.432.626
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.371.940
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|29.114.457
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.045.921
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.045.921
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|116.687.554
|% -10,00
|
|FENER
|35,92
|300.729.528
|% -9,97
|
|FORMT
|3,52
|164.711.451
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,26
|92.143.969
|% -9,47
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|KRDMD
|3,17
|2.246.371.659
|% 3,26
|
|SISE
|6,36
|813.431.023
|% 2,09
|
|PETKM
|4,31
|794.615.184
|% 1,41
|
|IHLAS
|1,08
|448.422.298
|% 0,93
|
|ODAS
|2,65
|427.699.270
|% 0,38
|
|KRDMD
|3,17
|2.246.371.659
|% 3,26
|
|IHLAS
|1,08
|448.422.298
|% 0,93
|
|PETKM
|4,31
|794.615.184
|% 1,41
|
|ODAS
|2,65
|427.699.270
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,82
|258.667.436
|% 1,68
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4937
|7,4973
|% 0,33
|
|Euro
|8,9074
|8,9122
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,6321
|9,6804
|% 1,03
|
|Frank
|8,2369
|8,2865
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% 0,32
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|17,15
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,58
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|14,00
|
|Tam
|3.110
|3.187
|24,66
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|11,93
|
|Çeyrek
|754
|771
|5,96
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,09
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,11
|
|B. Petrol
|39,42
|39,42
|-0,41
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:21PRKAB
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 462, 310 adet işlem
-
16:20XU100
Endeks 1, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 10, 977.00 milyon TL de
-
16:19UTPYA
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 872, 583 adet işlem
-
16:16OYAYO
Yüzde 5.39 oranında artışla 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 421, 676 adet işlem
-
16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, TSKB