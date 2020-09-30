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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.09.2020 14:08
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877415


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BIST En Aktif Hisseler16:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 334,10 1.689.273 % 39,15  
GUBRF 32,12 444.602.569 % 10,00  
KNFRT 19,14 51.524.705 % 10,00  
DURDO 23,76 12.694.280 % 10,00  
IZTAR 8,69 6.117.667 % 10,00  
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16:58 Alış Satış %  
Dolar 7,7654 7,7697 % -0,60  
Euro 9,0964 9,1030 % -0,82  
Sterlin 9,9567 10,0066 % -0,54  
Frank 8,3752 8,4257 % -1,03  
Riyal 2,0653 2,0757 % -0,52  
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16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.885 -13,16  
Altın Gr. 471 471 -5,23  
Cumhuriyet 3.128 3.176 -25,00  
Tam 3.109 3.187 -33,01  
Yarım 1.503 1.542 -15,96  
Çeyrek 754 771 -7,99  
Gümüş.Ons 23,78 23,81 -0,39  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 -0,14  
B. Petrol 41,58 41,58 0,02  
Seans Raporu 16:58
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