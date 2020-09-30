***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.09.2020 14:08
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
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Kesinleşen Portföy Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877416
BIST
17:011.143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 19,96
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.143
En Düşük
1.129
17:017,7683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0485
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
17:019,1012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0775
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
17:01471,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,30
|Açılış
|: 471,24
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler17:01
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|51.528.858
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|444.620.106
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.898
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.138.923
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.196.346
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,50
|4.477.034.198
|% 1,49
|
|ASELS
|19,45
|3.395.075.444
|% 4,51
|
|GARAN
|7,07
|1.462.614.445
|% 2,46
|
|KARSN
|3,12
|897.858.212
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,34
|732.659.073
|% 1,83
|
|SISE
|7,50
|4.477.034.198
|% 1,49
|
|KARSN
|3,12
|897.858.212
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,34
|732.659.073
|% 1,83
|
|GARAN
|7,07
|1.462.614.445
|% 2,46
|
|ASELS
|19,45
|3.395.075.444
|% 4,51
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7644
|7,7683
|% -0,62
|
|Euro
|9,0945
|9,1012
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,9584
|10,0083
|% -0,53
|
|Frank
|8,3765
|8,4270
|% -1,01
|
|Riyal
|2,0652
|2,0756
|% -0,53
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-12,13
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|-25,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|-33,01
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|-15,96
|
|Çeyrek
|754
|771
|-7,99
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,57
|41,57
|0,01
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:11XU100
Endeks 1, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 21, 363.00 milyon TL de
-
17:11PENGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 579, 006 adet işlem
-
17:10AVTUR
Yüzde 7.91 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 366, 192 adet işlem
-
17:09TBORG
Yüzde 9.98 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 639, 926 adet işlem
-
17:07GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 14.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 583 adet işlem