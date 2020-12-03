***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.12.2020 15:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kesinleşen Portföy Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891169
BIST
17:011.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.334
En Düşük
1.316
17:017,7864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0752
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7763
17:019,4815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0355
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4641
17:01459,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,16
|Açılış
|: 459,59
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
459,51
BIST En Aktif Hisseler17:01
|INFO
|5,50
|18.007.167
|% 10,00
|
|INVEO
|34,98
|27.101.166
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|343.752.910
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.619.002
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,05
|2.242.073.858
|% -8,48
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TSKB
|2,05
|2.242.073.858
|% -8,48
|
|GARAN
|9,26
|2.131.071.928
|% 0,43
|
|DOHOL
|2,79
|1.802.689.421
|% 6,49
|
|PETKM
|4,29
|1.696.253.868
|% 1,42
|
|THYAO
|12,25
|1.160.423.656
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|2.242.073.858
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,79
|1.802.689.421
|% 6,49
|
|PETKM
|4,29
|1.696.253.868
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,19
|857.650.079
|% 0,92
|
|GARAN
|9,26
|2.131.071.928
|% 0,43
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7801
|7,7864
|% -0,96
|
|Euro
|9,4734
|9,4815
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,4557
|10,5081
|% -0,20
|
|Frank
|8,6993
|8,7517
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0698
|2,0802
|% -0,94
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|7,74
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|31,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|26,11
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|12,63
|
|Çeyrek
|740
|757
|6,32
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|48,31
|48,31
|0,06
|