***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.12.2020 15:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Kesinleşen Portföy Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891170
BIST
17:021.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 1.328
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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En Düşük
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|: 462,10
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468,84
En Düşük
459,51
BIST En Aktif Hisseler17:02
|INVEO
|34,98
|27.060.485
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|17.912.504
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|343.740.498
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.592.077
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,05
|2.202.657.099
|% -8,48
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TSKB
|2,05
|2.202.657.099
|% -8,48
|
|GARAN
|9,24
|2.108.578.940
|% 0,22
|
|DOHOL
|2,84
|1.736.741.763
|% 8,40
|
|PETKM
|4,28
|1.668.267.374
|% 1,18
|
|THYAO
|12,24
|1.153.915.010
|% -0,08
|
|TSKB
|2,05
|2.202.657.099
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,84
|1.736.741.763
|% 8,40
|
|EKGYO
|2,19
|857.152.646
|% 0,92
|
|PETKM
|4,28
|1.668.267.374
|% 1,18
|
|GARAN
|9,24
|2.108.578.940
|% 0,22
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7817
|7,7864
|% -0,96
|
|Euro
|9,4730
|9,4824
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,4520
|10,5045
|% -0,23
|
|Frank
|8,6998
|8,7522
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0697
|2,0801
|% -0,95
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|11,68
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|26,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|17,33
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,38
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,19
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|48,14
|48,14
|-0,11
|