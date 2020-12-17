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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

17.12.2020 12:57



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
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Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,06  
B. Petrol 51,38 51,38 0,31  
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