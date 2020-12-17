***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.12.2020 12:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893632
BIST
18:001.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
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|Açılış
|: 1.403
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|Önceki Kapanış
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471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YAPRK
|49,10
|1.899.440
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.490
|% 9,98
|
|SNKRN
|10,16
|1.761.556
|% 9,96
|
|AVOD
|8,87
|131.395.434
|% 9,91
|
|HLGYO
|3,81
|266.752.686
|% 9,80
|
|NIBAS
|75,65
|15.108.843
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|672.472
|% -9,99
|
|TACTR
|9,74
|628.126
|% -9,98
|
|SEYKM
|27,60
|2.757.539
|% -7,75
|
|DIRIT
|3,84
|1.430.918
|% -5,42
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|PGSUS
|74,30
|2.070.780.956
|% 9,26
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|ODAS
|3,94
|1.250.153.692
|% -2,96
|
|TURSG
|6,44
|624.568.039
|% 5,40
|
|TMSN
|14,72
|560.121.905
|% 2,36
|
|KRVGD
|14,24
|294.490.029
|% -1,86
|
|ODAS
|3,94
|1.250.153.692
|% -2,96
|
|TURSG
|6,44
|624.568.039
|% 5,40
|
|IHLGM
|1,27
|105.676.772
|% 0,79
|
|HLGYO
|3,81
|266.752.686
|% 9,80
|
|TMSN
|14,72
|560.121.905
|% 2,36
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7164
|7,7193
|% -1,07
|
|Euro
|9,4681
|9,4737
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,4852
|10,5378
|% -0,14
|
|Frank
|8,7155
|8,7680
|% -0,70
|
|Riyal
|2,0548
|2,0651
|% -0,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|30,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,09
|
|B. Petrol
|51,53
|51,53
|0,46
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