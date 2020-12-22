***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.12.2020 09:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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|DOCO
|535,80
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|% 10,00
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|INVEO
|43,30
|27.360.890
|% 9,95
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|SEKFK
|6,20
|6.575.435
|% 9,93
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|SNKRN
|13,50
|1.787.711
|% 9,93
|
|SMART
|9,99
|63.593.868
|% 9,90
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|CASA
|111,60
|493.160
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|PAMEL
|18,81
|78.927
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|MSGYO
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|ODAS
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|PGSUS
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|EKGYO
|2,14
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|PEKGY
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|164.467.964
|% 2,56
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|ODAS
|4,09
|606.509.695
|% -0,49
|
|HLGYO
|4,21
|326.179.988
|% -8,48
|
|PEKGY
|2,80
|164.467.964
|% 2,56
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|IHLGM
|1,28
|69.958.734
|% 1,59
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|OZKGY
|5,19
|88.465.963
|% 4,64
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,6286
|7,6376
|% -0,05
|
|Euro
|9,3204
|9,3293
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,2246
|10,2759
|% -0,21
|
|Frank
|8,5745
|8,6262
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0290
|2,0391
|% -0,07
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-2,71
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.093
|-35,00
|
|Tam
|3.033
|3.109
|-36,63
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|-16,74
|
|Çeyrek
|735
|752
|-8,36
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|Gümüş.Ons
|25,85
|25,89
|-0,35
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|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,09
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|B. Petrol
|50,13
|50,13
|-0,78
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