***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.12.2020 15:24
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ihraç belgesi tadil metinİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896066
BIST
18:001.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0464
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,76
|Açılış
|: 453,20
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.997.233
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.978.684
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.305.625
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.305.625
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.069.582
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|965.015
|% -9,90
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,15
|4.540.243.789
|% 2,50
|
|GARAN
|10,47
|2.016.827.561
|% 0,96
|
|SISE
|7,34
|1.618.661.778
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.069.582
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,78
|859.111.860
|% 2,96
|
|ZOREN
|2,78
|859.111.860
|% 2,96
|
|SISE
|7,34
|1.618.661.778
|% 0,82
|
|TSKB
|1,78
|364.478.601
|% -1,11
|
|GARAN
|10,47
|2.016.827.561
|% 0,96
|
|YKBNK
|3,09
|566.239.679
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4157
|7,4190
|% 0,48
|
|Euro
|9,0958
|9,1108
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,1191
|10,1699
|% 0,95
|
|Frank
|8,4049
|8,4556
|% 0,82
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% 0,64
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|3,66
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,15
|51,15
|-0,48
|
Seans Raporu
18:00
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17:59BASCM
Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SAHOL, AKBNK
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, UMPAS, MAALT, TKNSA, PSDTC, KSTUR, SNKRN, KRONT, OYAYO, CMBTN
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17:57
OYAYO, TKNSA, BASCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında