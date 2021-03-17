***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.03.2021 12:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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BIST
13:501.584
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:50
|EUHOL
|3,63
|20.161.105
|% 10,00
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|TRILC
|23,56
|159.696.135
|% 9,99
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|FROTO
|229,20
|223.794.723
|% 9,98
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|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
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|ULAS
|5,66
|12.055.714
|% 9,48
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|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
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|DAGI
|2,93
|30.014.835
|% -7,57
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|TACTR
|25,00
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|% -7,41
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|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
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|DAGHL
|15,41
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|% -4,52
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|SISE
|7,96
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|% 1,92
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|THYAO
|14,74
|672.017.363
|% 0,00
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|KCHOL
|24,64
|629.793.422
|% 4,94
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|GARAN
|8,90
|560.746.457
|% 0,45
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|KARSN
|4,49
|552.088.332
|% 5,15
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|SISE
|7,96
|998.069.261
|% 1,92
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|KARSN
|4,49
|552.088.332
|% 5,15
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|EKGYO
|2,25
|247.854.319
|% 0,00
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|YKBNK
|2,73
|245.341.196
|% 0,74
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|GSRAY
|4,24
|302.789.486
|% 2,42
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|13:50
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,5043
|7,5073
|% 0,30
|
|Euro
|8,9402
|8,9458
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,4112
|10,4634
|% 0,38
|
|Frank
|8,0663
|8,1149
|% 0,02
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|Riyal
|1,9940
|2,0040
|% 0,18
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|13:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.736
|1.737
|4,93
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|0,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-2,92
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,41
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,10
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|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
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|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,61
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