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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

21.06.2021 15:08



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943373


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VKFYO 6,07 7.321.639 % 9,96  
EUKYO 8,67 11.740.248 % 9,75  
VAKFN 9,52 123.704.793 % 8,92  
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15:23 Alış Satış %  
Dolar 8,7780 8,7805 % 0,49  
Euro 10,4375 10,4427 % 0,72  
Sterlin 12,1594 12,2204 % 1,09  
Frank 2,3366 2,3483 % 0,60  
Riyal 501,7700 501,8660 % 1,25  
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15:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 15,30  
Altın Gr. 504 504 8,13  
Cumhuriyet 3.335 3.385 41,00  
Tam 3.318 3.403 42,63  
Yarım 1.604 1.646 20,62  
Çeyrek 804 823 10,31  
Gümüş.Ons 25,97 26,00 0,19  
Gümüş Gr. 7,35 7,36 0,10  
B. Petrol 73,54 73,54 0,03  
Seans Raporu 15:23
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