***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.06.2021 15:08
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasfiye Dönemi Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943374
BIST
15:021.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,56
|Açılış
|: 1.388
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|Önceki Kapanış
|: 1.391
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1.396
En Düşük
1.378
15:028,7925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0552
|Açılış
|: 8,7700
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|Önceki Kapanış
|: 8,7320
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8,7955
En Düşük
8,7218
15:0210,4582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
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|Açılış
|: 10,4150
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|Önceki Kapanış
|: 10,3500
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10,4679
En Düşük
10,3648
15:02503,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 8,22
|Açılış
|: 503,89
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|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:00
|EUKYO
|8,69
|11.022.377
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|7.694.257
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.039.365
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.306.791
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,24
|13.868.198
|% 8,72
|
|METUR
|6,39
|63.488.961
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|190.871.153
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|LKMNH
|8,32
|3.109.822
|% -9,17
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|THYAO
|14,51
|1.088.492.831
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|526.401.644
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,10
|452.989.623
|% 1,94
|
|EREGL
|18,01
|406.104.929
|% 1,24
|
|KRDMD
|6,79
|388.201.216
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|452.989.623
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|226.667.067
|% -0,47
|
|THYAO
|14,51
|1.088.492.831
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|526.401.644
|% -0,74
|
|TSKB
|1,29
|83.521.167
|% -1,53
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7894
|8,7925
|% 0,63
|
|Euro
|10,4537
|10,4582
|% 0,87
|
|Sterlin
|12,1521
|12,2130
|% 1,02
|
|Frank
|9,4948
|9,5520
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3352
|2,3469
|% 0,54
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|15,46
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,77
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|41,00
|
|Tam
|3.317
|3.400
|39,49
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|19,11
|
|Çeyrek
|804
|822
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,10
|
|B. Petrol
|73,50
|73,50
|-0,01
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