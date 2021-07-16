***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.07.2021 11:51
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Kesinleşen Portföy Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951460
BIST
14:331.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,62
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
14:338,5275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0369
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
14:3310,1041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0325
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
14:33497,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -6,09
|Açılış
|: 497,98
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler14:33
|KARYE
|8,80
|79.408.829
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.034.297
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.853.831
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|70.866.304
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|KRTEK
|7,91
|29.560.252
|% -5,50
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|DOCO
|672,00
|23.231.812
|% -4,48
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|SASA
|31,68
|906.730.829
|% 1,67
|
|THYAO
|13,15
|393.998.398
|% 0,54
|
|TOASO
|30,60
|204.582.706
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,26
|196.540.538
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,30
|129.425.284
|% -0,86
|
|YKBNK
|2,30
|129.425.284
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,07
|38.560.000
|% 2,88
|
|PEKGY
|1,02
|36.390.188
|% 2,00
|
|THYAO
|13,15
|393.998.398
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,81
|53.383.109
|% 0,00
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-11,36
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-6,35
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-27,00
|
|Tam
|3.273
|3.355
|-31,57
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-15,28
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,64
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,12
|7,14
|-0,13
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|-0,13
|
Seans Raporu
14:33
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14:43KRTEK
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 615, 883 adet işlem
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14:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 11 kaybederek (% -0.34 ) 1, 206
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14:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, EDATA, KARYE, SERVE, SELVA, VBTYZ, EDIP
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14:42
SNGYO, YYAPI, ESCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:42
DOCO, CASA, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında