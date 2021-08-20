***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2021 13:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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DUYURU IZAHNAME TADIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959633
BIST
14:021.438
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492,13
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:02
|AGYO
|4,52
|180.940.224
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|242.896
|% 9,95
|
|VKFYO
|6,95
|16.660.834
|% 9,79
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
|
|MERIT
|16,96
|401.315
|% 7,68
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|SELVA
|8,09
|75.200.305
|% -8,17
|
|FONET
|14,69
|12.410.711
|% -6,31
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|DMSAS
|7,54
|141.652.148
|% -6,22
|
|EMKEL
|2,89
|22.924.310
|% -4,93
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|GARAN
|9,29
|511.471.223
|% 0,00
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|EREGL
|18,48
|373.616.745
|% -0,38
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|KRDMD
|7,63
|287.067.585
|% -0,65
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|KOZAA
|15,30
|270.204.995
|% 4,08
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|KOZAL
|106,40
|241.104.616
|% 0,66
|
|ODAS
|1,40
|87.710.870
|% -2,10
|
|GARAN
|9,29
|511.471.223
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|88.625.710
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,53
|105.782.885
|% -0,39
|
|AGYO
|4,52
|180.940.224
|% 9,98
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|14:02
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,52
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|6,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|8,88
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|4,29
|
|Çeyrek
|782
|800
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,02
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|B. Petrol
|66,03
|66,03
|-0,42
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