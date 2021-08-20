***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2021 13:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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DUYURU IZAHNAME TADIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959638
BIST
12:551.437
En Yüksek
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492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler12:55
|AGYO
|4,52
|180.688.916
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|236.646
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|RTALB
|22,38
|125.420.380
|% 7,08
|
|SELVA
|8,10
|59.287.214
|% -8,06
|
|DMSAS
|7,56
|136.627.303
|% -5,97
|
|FONET
|14,87
|11.125.547
|% -5,17
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|RYGYO
|4,65
|8.635.561
|% -4,91
|
|TUCLK
|13,77
|16.560.567
|% -4,38
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|GARAN
|9,31
|468.521.773
|% 0,22
|
|EREGL
|18,45
|301.105.614
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,59
|252.062.964
|% -1,17
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|KOZAA
|15,15
|237.005.317
|% 3,06
|
|KOZAL
|105,90
|218.123.548
|% 0,19
|
|ODAS
|1,40
|85.926.720
|% -2,10
|
|GARAN
|9,31
|468.521.773
|% 0,22
|
|EKGYO
|1,84
|87.659.575
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|104.095.969
|% -0,39
|
|AGYO
|4,52
|180.688.916
|% 9,98
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5362
|8,5401
|% 0,39
|
|Euro
|9,9740
|9,9767
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,5941
|11,6523
|% 0,45
|
|Frank
|9,2696
|9,3254
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2703
|2,2817
|% 0,59
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.782
|1.782
|1,34
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|6,00
|
|Tam
|3.227
|3.308
|10,05
|
|Yarım
|1.560
|1.600
|4,85
|
|Çeyrek
|782
|800
|2,43
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,02
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,17
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