***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.09.2021 15:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İHRAÇ TADİL METNİ DUYURUSU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965145
BIST
16:191.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -20,00
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:198,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0900
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:1910,3793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0702
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:19497,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,15
|Açılış
|: 497,05
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:19
|PKENT
|2.364,80
|4.667.719
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.262.586
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|8.549.821
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.032.848
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.533.738
|% 9,85
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.927.166
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|38.827.061
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,30
|12.805.399
|% -8,89
|
|DESPC
|9,82
|16.682.906
|% -7,79
|
|GARAN
|8,85
|1.595.623.725
|% -3,59
|
|KIMMR
|3,95
|799.165.377
|% -6,62
|
|THYAO
|13,50
|736.601.229
|% 1,28
|
|SISE
|8,18
|484.423.415
|% -0,73
|
|AKBNK
|5,12
|450.467.407
|% -3,40
|
|KIMMR
|3,95
|799.165.377
|% -6,62
|
|YKBNK
|2,32
|438.999.140
|% -2,93
|
|GARAN
|8,85
|1.595.623.725
|% -3,59
|
|EKGYO
|1,79
|254.019.940
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,12
|450.467.407
|% -3,40
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8461
|8,8519
|% 1,03
|
|Euro
|10,3707
|10,3793
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,0876
|12,1482
|% 0,85
|
|Frank
|9,5462
|9,6037
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3572
|2,3690
|% 1,21
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|0,56
|
|Altın Gr.
|497
|497
|6,15
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.277
|3.360
|37,94
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,35
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,18
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,06
|77,06
|-0,17
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34KTSKR
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 54.30 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 011 adet işlem
-
16:33DESPC
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 9.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 662, 453 adet işlem
-
16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 92 kaybederek (% -1.54 ) 1, 211
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, YEOTK, KERVN, GARFA, RALYH, OYLUM