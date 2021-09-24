***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.09.2021 15:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Kesinleşen Portföy Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965146
BIST
14:591.382
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 490,90
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500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler14:59
|YEOTK
|73,20
|161.679.782
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.322.259
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|24.657.164
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.345.724
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|KTSKR
|54,45
|12.202.147
|% -8,64
|
|AGYO
|3,00
|30.825.285
|% -8,54
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|DESPC
|9,85
|15.809.412
|% -7,51
|
|OSMEN
|23,82
|617.915
|% -7,39
|
|GARAN
|8,85
|1.417.500.657
|% -3,59
|
|KIMMR
|3,99
|769.062.896
|% -5,67
|
|THYAO
|13,46
|669.586.185
|% 0,98
|
|SISE
|8,18
|439.773.623
|% -0,73
|
|AKBNK
|5,13
|394.657.899
|% -3,21
|
|KIMMR
|3,99
|769.062.896
|% -5,67
|
|YKBNK
|2,32
|389.381.013
|% -2,93
|
|GARAN
|8,85
|1.417.500.657
|% -3,59
|
|EKGYO
|1,79
|220.204.385
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,13
|394.657.899
|% -3,21
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8380
|8,8414
|% 0,91
|
|Euro
|10,3613
|10,3679
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,0607
|12,1212
|% 0,63
|
|Frank
|9,5308
|9,5882
|% 0,98
|
|Riyal
|2,3517
|2,3635
|% 0,97
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.750
|1.750
|6,96
|
|Altın Gr.
|498
|498
|7,46
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|46,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|44,13
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|21,34
|
|Çeyrek
|796
|814
|10,68
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,53
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,08
|
|B. Petrol
|77,22
|77,22
|-0,01
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