***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.09.2021 15:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kesinleşen Portföy Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965147
BIST
16:231.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -19,66
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:238,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0920
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:2310,3781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0690
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:23496,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,27
|Açılış
|: 496,18
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:23
|PKENT
|2.364,80
|4.741.028
|% 10,00
|
|GARFA
|13,61
|8.549.821
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.057.806
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.534.359
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.943.822
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|38.979.724
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,20
|12.831.549
|% -9,06
|
|DESPC
|9,85
|16.779.090
|% -7,51
|
|GARAN
|8,85
|1.605.503.055
|% -3,59
|
|KIMMR
|3,95
|802.277.155
|% -6,62
|
|THYAO
|13,53
|755.655.879
|% 1,50
|
|SISE
|8,19
|486.372.948
|% -0,61
|
|AKBNK
|5,13
|453.813.583
|% -3,21
|
|KIMMR
|3,95
|802.277.155
|% -6,62
|
|YKBNK
|2,32
|439.436.728
|% -2,93
|
|GARAN
|8,85
|1.605.503.055
|% -3,59
|
|EKGYO
|1,79
|254.234.748
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,13
|453.813.583
|% -3,21
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8469
|8,8539
|% 1,05
|
|Euro
|10,3720
|10,3781
|% 0,67
|
|Sterlin
|12,0754
|12,1359
|% 0,75
|
|Frank
|9,5323
|9,5897
|% 1,00
|
|Riyal
|2,3533
|2,3651
|% 1,04
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|0,56
|
|Altın Gr.
|497
|497
|6,15
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.277
|3.360
|37,94
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,35
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,18
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,06
|77,06
|-0,17
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:34KTSKR
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 54.30 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 011 adet işlem
-
16:33DESPC
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 9.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 662, 453 adet işlem
-
16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 92 kaybederek (% -1.54 ) 1, 211
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, YEOTK, KERVN, GARFA, RALYH, OYLUM