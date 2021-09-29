***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 28.09.2021 tarih ve 2021/67 sayılı YK kararı ile kabul edilen IUG fonu performans ücretinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esaslara ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965761BIST